تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع..والسعودية تتراجع للجلسة الثانية

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسى للجلسة الثانية على التوالى، بضغط مباشر من قطاع البنوك الأكثر وزنا، وذلك انتظارا لبدء المرحلة الثالثة من مراحل الانضمام إلى مؤشر فوتسى، فيما ربحت القيمة السوقية لأسهم السوق دبى نحو 2.035 مليار درهم، لتصل إلى 353.205 مليار درهم.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.74% خاسراً 66.56 نقطة ليغلق عند مستوى 8869.70 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 2.28% رابحاً 83.13 نقطة ليغلق عند مستوى 3732.57 نقطة. تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.74% خاسراً 66.56 نقطة ليغلق عند مستوى 8869.70 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 2.28% رابحاً 83.13 نقطة ليغلق عند مستوى 3732.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 306.5 مليون سهم بقيمة 10.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 50 شركة، فيما تراجعت 109 شركة.

وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.66%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.27%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.96%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.77%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.34%.

وجاء سهم "الاتحاد" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.97%، ثم رعاية بنسبة 3.15%، ثم إعمار بنسبة 2.55%، فيما تصدر سهم "ساب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.53% ثم "الشرقية للتنمية" بنسبة 4.05%، ثم الحمادى بنسبة 4.02%.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تمديد فترة مزاد الإغلاق، وفترة التداول على سعر الإغلاق، إلى 20 دقيقة؛ تمهيداً لبدء المرحلة الثالثة من مراحل الانضمام إلى مؤشر فوتسى راسل؛ للأسواق الناشئة.

بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى. تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.74% رابحاً 42.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5817.27 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.01% رابحاً 63.48 نقطة ليغلق عند مستوى 6367 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% خاسراً 0.25 نقطة ليغلق عند مستوى 4741.36 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 142.8 مليون سهم بقيمة 49.4 مليون دينار كويتى عبر 6858 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.93%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.88%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.04%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.87%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

وجاء سهم " الشركة الوطنية الدولية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 20.98%، تليه شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.96%، ثم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 9.23%، فيما تصدر سهم "إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 21.42% ثم شركة أسمنت الهلال بنسبة 9.84%، ثم الشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.76%.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% رابحاً 1.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1454.97 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى الصناعة والخدمات. ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% رابحاً 1.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1454.97 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى الصناعة والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 12.3 مليون سهم، بقيمة قدرها 3.7 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.30% مدفوعاً بصعود سهم شركة ناس بنسبة 5.26%، بى.أم.أم.أى بنسبة 2.53%، عقارات السيف بنسبة 2.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.48%.

فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 2.96% بضغوط هبوط سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.38% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 5.41%.

بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.73% رابحاً 19.40 نقطة ليغلق عند مستوى 2658.88 نقطة. ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.73% رابحاً 19.40 نقطة ليغلق عند مستوى 2658.88 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 181.4 مليون سهم محققة ما قيمته 336.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4074 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفض 15 سهماً، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.96%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.96%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.61%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.95%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية بنسبة 9.94%، ثم شركة شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة بنسبة 2.78%.