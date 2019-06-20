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بوتين: هدف أمريكا من مهاجمة "هواوى" لكبح جماح اقتصاد الصين

الخميس، 20 يونيو 2019 01:43 م
بوتين: هدف أمريكا من مهاجمة "هواوى" لكبح جماح اقتصاد الصين فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
كتب وكالات

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال "الخط المباشر" مع المواطنين الروس، اليوم الخميس، أن الهجوم الأمريكى على هواوى يهدف إلى كبح جماح اقتصاد الصين، بحسب "سبوتنيك".

وقال بوتين إن الهجوم على هواوى، أصبح انعكاسا لسياسة كبح جماح التنمية فى الصين، التى أصبحت منافسًا عالميًا لقوة عالمية أخرى.

وأضاف بوتين: "يحدث نفس الشيء فيما يتعلق بروسيا وسيستمر حدوثه، لذلك إذا أردنا أن يكون لنا مكان تحت الشمس، يجب أن نصبح أقوى، بما فى ذلك، وفى المقام الأول، فى المجال الاقتصادي".

ويقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالإجابة للمرة الـ17 عن أسئلة المواطنين الروس عن طريق عقد خط مباشر وقد تلقى ما يقارب المليونى سؤال حتى الآن.

 

 


بوتين

أمريكا

أخبار أمريكا

مهاجمة هواوى

اقتصاد الصين

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