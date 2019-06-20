بوتين: لا قيود على الإنترنت وياندكس تتنافس بنجاح مع جوجل فى روسيا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه لا توجد قيود على الإنترنت في روسيا، وإن شركة "ياندكس" تتنافس بنجاح في السوق الروسية مع "جوجل"، وبدعم من الدولة.

وأضاف بوتين، خلال اللقاء السنوي "الخط المباشر" ، متوجها إلى المدير العام لـ "ياندكس" في روسيا ومديرة الموارد البشرية إيلينا بونينا: "لدينا سوق مفتوح، إنه غير محمي، وشركتنا الرائعة "ياندكس"، تتنافس بنجاح في سوقنا مع عمالقة مثل "جوجل"، على كل حال، هذا لا يخلو أيضًا من دعم الدولة".

يذكر، أن شركة "ياندكس" الروسية الخاصة بتكنولوجيات الإنترنت والخدمات الإلكترونية، يعود لها محرك البحث على الإنترنت وعدد من المواقع، والخدمات.

وأعلن بوتين أن قانون حماية الإنترنت مصمم لضمان التشغيل الموثوق للإنترنت في روسيا وسيادتها، والحديث لا يدور حول فرض قيود على الإنترنت.

يذكر أن "الخط المباشر" مع الرئيس بوتين هو تقليد سنوي، يجرى هذا العام للمرة الـ17، ويجيب خلاله الرئيس الروسي عن أسئلة المواطنين على الهواء مباشرة، وبإمكان الجميع طرح أسئلتهم عبر اتصال هاتفي أو رسالة رسائل نصية، أو تسجيل فيديو.