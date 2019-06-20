بوتين: أشعر بالمسئولية عن فوضى الفساد فى روسيا

موسكو /أ ش أ/

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه يشعر بالمسئولية عن الفساد فى روسيا.

وقال الرئيس الروسى، ردا على سؤال بهذا الشأن خلال اللقاء السنوى "الخط المباشر"، اليوم الخميس: "أشعر بالمسئولية عن هذه الفوضى، وإذا كنا نتعامل مع جريمة فساد أو تربح على حساب المواطنين، فيجب علينا دائما أن نضع حد لهذا وبشكل علنى".

وأضاف الرئيس الروسى أن المسألة هنا ليست فى مدى فترة العقوبة، وإنما القضية الأكثر أهمية هو حتمية العقوبة".

يُذكر أن الخط المباشر مع الرئيس بوتين هو تقليد سنوى، ويجرى هذا العام للمرة الـ17، وحسب وسائل الإعلام الروسية، فإن عدد الأسئلة التى طرحت على الرئيس الروسى حتى الآن تجاوزت المليون سؤال.