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بعد شائعة وفاة خطاط مصحف المدينة.. تعرف على أهم معلومات عن السورى عثمان طه

الخميس، 20 يونيو 2019 10:40 ص
بعد شائعة وفاة خطاط مصحف المدينة.. تعرف على أهم معلومات عن السورى عثمان طه خطاط مصحف المدينة
كتب محمد تهامى زكى

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أكدت مصادر مقربة من الخطاط السورى عثمان طه، الذى اشتهر بكتابته لمصحف المدينة، أن الشيخ يتمتع بحالة صحية جيدة، وأن الأنباء التى تناولت بشأن وفاته لا أساس لها من الصحة.

 

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، فإن المصادر المقربة من الخطاط الذى اشتهر بكتابة مصحف المدينة المنورة الذى يصدر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، أنه بصحة جيدة ولله الحمد.

الشيخ عثمان طه
الشيخ عثمان طه

 

يشار أن الخطاط عثمان طه، ولد فى ريف حلب فى سوريا عام 1934، والده هو الشيخ عبده حسين طه، إمام وخطيب المسجد وشيخ كتاب البلد، أخذ مبادئ الخط من والده الذى كان يجيد خط الرقعة، درس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية فى مدينة حلب فى الكلية الشرعية الخَسرَوِّية، كما درس المرحلة الجامعية فى مدينة دمشق، وحصل على درجة الليسانس فى الشريعة الإسلامية من جامعة دمشق عام 1964، وعلى الدبلوم العامة من كلية التربية من جامعة دمشق عام 1965.

 

كتب عثمان طه المصحف الشريف أكثر من 13 مرة وكلها بالرسم العثمانى، طُبِعَ أكثرها وانتشرت فى العالم الإسلامى، درس خط النسخ دراسة علمية أكاديمية وأجاد النوع الكلاسيكى منه، وعرف عنه أسلوبه المتميز فى كتابة المصاحف، حيث تخلَّص من كثير من التركيبات الخطية التى كانت تعيق الضبط الصحيح، مثل تخلصه من أشكال بعض الأحرف من خط النسخ، تفاديًا لالتباسها بحروفٍ أخرى مشابهة لها، مثل: الهاء المشقوقة، والميم المطموسة بأنواعها، والراء المعكوفة، وغير ذلك.

الخطاط عثمان طه
الخطاط عثمان طه

 

 

واعتمد على أسلوب تبسيط الكلمة، وهو الأصل فى الخط الكوفى الذى كتب به القرآن أول مرة أيام الصحابة، أى الحرف إلى جانب الحرف، لكى تأتى الحركات فوق الأحرف التابعة لها بدقة، كما يُلاحظ ذلك فى مصاحف مجمع الملك فهد، كما اكتسب خبرةً وعلماً من علماء القراءات أعضاء اللجان العلمية لمراجعة المصاحف المخطوطة واستفاد من آرائهم فى هذا المجال.

خطاط مصحف المدينة السورى عثمان طه
خطاط مصحف المدينة السورى عثمان طه

 

كتب طه أول مصحف فى عام 1970 لوزارة الأوقاف السورية، وفى عام 1988 جاء للمملكة العربية السعودية وعين خطاطاً فى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف فى المدينة المنورة وكاتباً لمصاحف المدينة النبوية، منذ عام  الموافق 1988م، يمتاز المصحف الذى استخدم خطه بأن كل الصفحات تنتهى مع نهاية إحدى الآيات.

 

كتب الخطاط عثمان طه بخط يده لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أربعة مصاحف، وطبع منها ما يزيد على 200 مليون نسخة، وُزعت على مختلف دول العالم.

 

 

 

 

 

 

 


اليوم السابع بلس

مصحف المدينة

المدينة المنورة

الخطاط عثمان طه

عثمان طه

السعودية

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