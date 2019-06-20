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بعد تعيينه مستشاراً للتخطيط العمرانى.. المهندس أمير السيد × 8 معلومات

الخميس، 20 يونيو 2019 06:41 م
بعد تعيينه مستشاراً للتخطيط العمرانى.. المهندس أمير السيد × 8 معلومات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ومهندس أمير سيد أحمد
كتب محمود العمرى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرار رقم 259 لسنة 2019 بتعيين المهندس أمير سيد أحمد حسن مستشاراً لرئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى لمدة عام اعتباراً من 27 مايو 2019، وله العديد من الخبرات فى هذا مجال الإسكان والتخطيط العمرانى ، ويرصد اليوم السابع أبرز معلومات عن المهندس أمير سيد أحمد

1- عمل اللواء مهندس أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، عضوا سابقا في مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

2- تولى المهندس أمير سيد أحمد إدارة كافة عمليات الإشراف على كل المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها فى ربوع مصر

3- لديه خريطة كاملة ودقيقة جدا لمصر ولجميع المشروعات الهامة التى نفذت والتى سيتم تنفيذها والمشروعات الأخرى التى وضعت فى الخطط المستقبلية

4- يسعى دائما فى كل أعماله الطريقة المثلى للخروج بالمشروعات القومية في البلاد بهذا الشكل المتفرد و التصاميم البديعة والأساسات المتينة

5- لديه العديد من الخبرات المزودة بالتقنيات الحديثة وإبداعات الشباب مثلما هو الحال في مشروعات العاصمة الإدارية وكوبري روض الفرج المعلق.

6- يستلهم دائما من مبادرات الدولة المصرية ومؤتمرات الشباب العالمية سياسة إشراك الشباب في صناعة المستقبل، وبناء الغد الذي سيتطور بأيديهم

7- للمهندس أمير سيد تصريحات داعمة للشباب بشكل كبير  واستغلال طاقتهم فى العمل من أجل بناء الدولة المصرية

8- من أهم مشاريع القوانين التي اهتم بالعمل عليها مثلما قال فى وقت سابق، الإسراع في إصدار قانون اتحاد المُطورين العقاريين، لحماية المُطورين العقاريين، وكذا المُتعاملين معهم.


السيسي

التخطيط العمرانى

رئاسة الجمهورية

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