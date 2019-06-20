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بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

الخميس، 20 يونيو 2019 03:41 م
بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع بشار الأسد
دمشق /أ ش أ/

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بحث الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الخميس، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، والوفد المرافق، آخر تطورات الأوضاع فى سوريا والعمل السورى الروسى المشترك فيما يتعلق بهذه التطورات وفى مقدمتها القضاء على الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الجانبين تطرقا للحديث عن الجهود التى تبذلها موسكو ودمشق لتفعيل العملية السياسية بالتوازى مع مواصلة الحرب على الإرهاب، حيث أكد لافرنتييف دعم بلاده المستمر للجهود التى تبذلها الدولة السورية لاستعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضيها.

وأوضحت سانا أن الجانبين أظهرا توافقا فى الآراء على الاستمرار بمساعيهما، على الرغم من الضغوط المتزايدة التى تمارسها بعض الدول الغربية على البلدين بهدف إفشال هذه الجهود واستمرار الحرب حتى تحقيق مصالح حكومات هذه الدول على حساب الشعب السورى واستقرار المنطقة برمتها.

وأطلع لافرنتييف الرئيس السورى على المباحثات التى أجراها خلال جولته مع المسئولين العراقيين واللبنانيين، مشيراً إلى أنه لمس تفهماً وموقفاً ثابتاً فى كلا البلدين بأن القضاء على الإرهاب وعودة الحياة الطبيعية فى سوريا يصب فى صالح جميع دول المنطقة وليس فقط سوريا.

 


اليوم السابع بلس

بشار الاسد

سوريا

روسيا

دمشق

المبعوث الروسى

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