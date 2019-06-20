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بروتوكول تعاون لتقديم دورات تدريبية للكوادر الإفريقية بمركز سقارة فى المحليات

الخميس، 20 يونيو 2019 01:53 م
بروتوكول تعاون لتقديم دورات تدريبية للكوادر الإفريقية بمركز سقارة فى المحليات مركز سقارة للتدريب - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بتدريب الكوادر في مختلف المجالات وان تكون كافة المشروعات التى يتم تنفيذها مع شركاء دوليين و تعمل بها الكوادر المصرية يتم توفير دورات تدريبية للعناصر المصرية المدربة.
 
جاء ذلك فى جلسة "التنمية المحلية والتخطيط ما بين الحوكمة واللامركزية"، على هامش ختام فعاليات مؤتمر "المدن الافريقية: قاطرة التنمية المستدامة".
 
وأكدت الوزارة أن مكافحة الفساد لا تتوقف علي العقاب فهذا جزء ولكن هناك عدة عوامل لابد من القيام بها وعلي رأسها توفير البرامج التدريبية والرقابة وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بالمحليات وتحسين طرق أداء الخدمات للمواطنين.
 
وأوضحت الوزارة، أنها تسعى لتحويل مركز  تدريب التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية ، لافتة إلى قيام وفد من منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية بزيارته وسوف يتم توقيع بروتوكول تعاون لتقديم دورات تدريبية للكوادر الافريقية فى المحليات وفقاً لاحتياجات الدول الافريقية .
 
 

 


مركز سقاره للتنميه المحليه

التنميه المحليه

مؤتمر المدن الافريقيه

العلاقات المصريه الافريقيه

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