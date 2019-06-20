بروتوكول بين سلامة الغذاء وجمعية هيا لتحقيق معايير السلامة والصحة فى المنتج الغذائى

كتب إسلام سعيد

وقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجمعية تنمية وتطوير الصادرات الزراعية (هيا) بروتوكول تعاون يهدف إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والصحة من أجل ضمان الوصول إلى منتج غذائي آمن محلياً ودولياً.

وقع البروتوكول الدكتور حسين منصور – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس محسن البلتاجي رئيس مجلس إدارة جمعية هيا، وذلك يوم الخميس الموافق 20 يونيو بمقر الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقال الدكتور حسين منصور – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - إن البروتوكول يعكس التوجه الحالي للدولة للنهوض بالاقتصاد القومي والحفاظ على سلامة الغذاء بما ينعكس إيجاباً على صحة المواطنين وتفعيل ثقتهم في منظومة الرقابة الحكومية الفعالة، مشيراً إلى أن البروتوكول يسهم في الحفاظ على الثروة الزراعية المصرية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وجودة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية وكسب الثقة في المنتج الغذائي المصري.

وأوضح منصور أن بنود الاتفاق تستهدف تعزيز ثقافة سلامة الغذاء، والترويج للمشروعات الزراعية التي حققت أعلى معايير وضوابط سلامة الغذاء وخاصة في مجال البستنة بما يساعد على التنمية الزراعية الشاملة، مشيرا إلى أن الاتفاق يستهدف ايضا التعاون والتنسيق بين الجانبين في نشر برامج ونظم سلامة الغذاء لتحقيق التواصل والترابط مع صغار المزارعين والمنتجين والموردين والمصدرين والتمكين من نشر الوعي بأهمية تطبيق منظومة سلامة الغذاء بما يسهم في فتح أسواق خارجية للمنتجات الزراعية المصرية.

ومن جانبه أوضح المهندس محسن البلتاجي – رئيس مجلس إدارة جمعية هيا – أن الجمعية تقوم على دعم صناعة البستنة في مصر وتفعيل دور الجمعيات الأهلية، وتهدف الى تحسين وتطوير وتسويق المحاصيل البستانية، وإمداد مزارعي المحاصيل البستانية من المنتجين والمصدرين وصغار المزارعين بأحدث ما وصل إليه العلم فيما يتعلق بالإرشاد الزراعي وتقنيات الزراعة الحديثة ودراسة الأسواق التصديرية لزيادة الصادرات البستانية.

واشار البلتاجي إلى أنه طبقاً للاتفاقية فإنه سيتم تخصيص وحدة مكانية لاستضافة ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء داخل الساحة المبردة الخاصة بجمعية هيا بميناء القاهرة الجوي، كما سيتم دعم صغار المزارعين فنيا وتقديم الارشاد في الحقل وتدريبهم علي نظم الممارسات المزرعية الجيدة، وذلك في إطار تأهيل موردي الحاصلات الزراعية للتوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء كشرط للاعتماد لدي الهيئة.