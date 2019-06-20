بالأسماء.. إصابة 11 عاملا فى حادث انقلاب ميكروباص فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 11 عاملا، صباح اليوم الخميس، فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى شمال نفق أبو صالح نطاق محافظة بنى سويف، فى اتجاه القاهرة.

وهرعت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين الـ11 إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لاستكمال العلاج وهم محمد عويس إبراهيم 26 سنة اشتباه خلع بالكتف اليمنى مع جرح قطعى بكف اليد اليمنى، وأبو بكر أبو الخير صابر 27 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الحميد رجب محمد 27 سنة اشتباه كسر بالفقرات العنقية، ومحمد معوض محمد 26 سنة اشتباه خلع بالكتف اليسرى، وأبو الخير رجب محمد 31 سنة مصاب كدمات وسحجات متفرقة، وأبو الخير صابر محمد 54 سنة كدمات وسحجات متفرقة، وعمر محمد جابر 23 سنة كدمات وسحجات متفرقة، وطه قرنى محمد 24 سنة كدمات وسحجات متفرقة، ورمضان محمد المهدى 27 سنة كدمات وسحجات متفرقة، وأحمد عابدين زهران 23 سنة كدمات وسحجات متفرقة، وأحمد سلامة جمعة 25 سنة كدمات وسحجات متفرقة، وجميعهم عمال بمصنع الأسمنت ويقيمون قرية دموشيا التابعة لمركز بنى سويف.