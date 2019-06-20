انتخاب مصر نائباً لرئيس هيئة مكتب وزراء البنية التحتية لإقليم الكوميسا لعام 2019

انتخب اجتماع وزراء البنية التحتية للكوميسا فى العاصمة الكينية نيروبى، مصر نائباً لرئيس هيئة المكتب لوزراء البنية التحتية لإقليم الكوميسا لعام 2019، ومثل مصر فى هيئة المكتب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد موسي عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهئيات الذى ترأس وفد الوزارة المشارك فى الاجتماعات، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن وزارتى الموارد المائية والرى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تم أيضاً انتخاب مصر نائباً لرئيس اللجنة المشتركة للنقل والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اجتماعها الذي سبق الاجتماع الوزارى خلال الفترة 17-19 يونيه 2019، وقد تم انتخاب زيمبابوى رئيساً وبورندى مقرراً فى هيئة المكتب الوزارى وكذلك اللجنة المشتركة.

وحضر الاجتماعات وزراء ووزراء دولة ووفود من (9) دول افريقية (كينيا – زيمبابوى – مصر – بورندى – اثيوبيا – السودان – الكونغو الديمقراطية – رواندا – أوغندا).

وجاء ترشيح مصر استناداً إلى النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر فى مجال البنية التحتية ودعم القيادة المصرية لتطوير مشروعات البنية التحتية فى القارة الإفريقية، وهو ما كان واضحاً فى رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى كرئيس للاتحاد الإفريقى فى كلمته فى قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية فى فبراير الماضى 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر – وتمثلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة – ترأست هذا العام أيضاً لجنة الاتحاد الإفريقى للنقل والبنية التحتية الاقاليمية وعبر القارية والطاقة والسياحة وهو ما يشير الي الدور الرائد الذي تقوم به مصر في مجال البنية التحتية.

و تضمنت مهام الاجتماع الوزاري للبنية التحتيه للكوميسا مراجعة واعتماد نتائج التقرير العاشر للجان النقل والطاقة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، واتخاذ مجموعة من القرارات التي من شأنها الإسراع بتنفيذ مشروعات وبرامج البنية التحتية بدول الكوميسا, وفي مجال الطاقة تم مناقشة أليات تنمية مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة وكفاءة وترشيد الطاقة في الدول الاعضاء ونقل خبرات الدول وأفضل الممارسات في هذا المجال وكذلك تم مناقشة سياسات تعزيز تجارة الطاقة بين الدول الاعضاء في الكوميسا, كما تم الإشادة بالإنجازات المصرية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والدور الهام لمصر كمحور للطاقة في القارة ونقل الطاقة من افريقيا الي أوروبا وأسيا, كما تم أيضا شكر مصر علي الدعم الذي تقدمه لدول الكوميسا في مجال بناء القدرات, حيث وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والكوميسا مذكرة تفاهم تقدم الوزارة من خلالها منحة لعدد (15) متدرب من دول الكوميسا في مجال دعم الطاقات المتجددة, وسوف يتم تنظيم هذا البرنامج خلال شهر أغسطس 2019.

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