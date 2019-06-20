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النيابة تطلب تقرير حول ضبط 2020 قرصا "الإكستاسي" قبل تهريبهم من مطار القاهرة

الخميس، 20 يونيو 2019 03:48 م
النيابة تطلب تقرير حول ضبط 2020 قرصا "الإكستاسي" قبل تهريبهم من مطار القاهرة أقراص مخدرة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام، باستعجال تقرير المعمل الكيماوى حول 2020 قرصا لعقار "الإكستاسي" المخدر حاول شخصان تهريبها اخل طرد بريدى عبر ميناء القاهرة الجوى.
 
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، من ضبط طرد قادم من إحدى الدول الأوروبية مُرسل إلى أحد الأشخاص، "محدد" بداخله (2020 ألفان وعشرون قرصا لعقار الإكستاسي "خبوط" مدرج بجداول المخدرات).
 
وأسفرت عمليات الرصد والمتابعة فى ضوء ما أكدته التحريات، عن ضبط عناصر التشكيل العصابى القائمين على تهريب الأقراص المخدرة المضبوطة والوقوف على مظاهر نشاطهما وهما مهندسان، أحدهما مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وله محل إقامة آخر بالإسكندرية، والآخر مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل.
 
وقاما المتهمان بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في جلب وتهريب المواد المخدرة خاصة أقراص (الإكستاسى) المخدر من خارج البلاد بداخل الطرود البريدية عبر ميناء القاهرة الجوي، وإمعانًا منهما في إخفاء شخصيتهما، قاما باستخدام أسماء وبيانات وهمية وبطاقات شخصية مزورة، والاستعانة بأحد الأشخاص "مستخلص جمركى دون علمه بمحتوى الطرد لإنهاء إجراءات استلام الشحنة بمقابل مادى.
 
وعقب تقنين الإجراءات القانونية بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام وأمن القاهرة تم ضبط الأول والثانى، حال استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهما (5 هواتف محمول – 420 دولارا أمريكيا – 100 درهم إماراتى – 815 جنيها مصريا)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو (2،000،000 – اثنين مليون جنيه)، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

المعمل الكميائى

عقار الاكستاسى

أقراص مخدرة

محاولة تهريب

مطار القاهرة

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