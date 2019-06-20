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النيابة تستعلم على حالة مصابين فى حادث تصادم بالمقطم

الخميس، 20 يونيو 2019 09:23 م
النيابة تستعلم على حالة مصابين فى حادث تصادم بالمقطم حادث تصادم - ارشيفية
كتب سليم على

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استعلمت نيابة المقطم والخليفة، عن حالة مصابين فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمنطقة المقطم.

وكشف تحقيقات النيابة، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى المقطم بوقوع حادث تصادم سيارتين أسفر عن ظهور كثافات مرورية ، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات ، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين للمستشفى، وتم إسعافهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

 

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حوادث الطرق

تجنب حوادث الطرق

المقطم

محكمه جنوب القاهره

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