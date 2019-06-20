النيابة تحقق مع مستريحة المطاعم لاستيلائها على مليون و383 ألف جنيه

بدأت نيابة الشئون المالية والتجارية، تحقيقاتها الموسعة مع المتهمة بالاستيلاء على مليون و383 ألف جنيه، من أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مجالات مختلفة من بينها تأسيس المطاعم والفنادق.

وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهمة تعمل بأحد البنوك الشهيرة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، تلقت مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التي تلقتها منهم بلغت نحو (1,383000) جنيه مصرى بغرض توظيفها.

وأضافت التحريات بأن المتهمة زعمت استثمار الأموال فى مجال تأسيس المطاعم والفنادق مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.