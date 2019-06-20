النيابة العامة بشبين الكوم تعاين جثمان طفل المقتول على يد زوج والدته

المنوفية _محمد فتحى

انتقل فريق من النيابة العامة ببندر شبين الكوم برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة ومحمد رضا وكيل نيابة البندر، إلى مكان مقتل طفل عمره 3 سنوات على يد زوج والدته.

وبالانتقال الفورى وسؤال ابنة شقيقة المتهم أكدت قيام المتهم بالتعدى بالضرب على الطفل وتعذيبه، ورميه أكثر من مرة من أعلى إلى أسفل حتى فقد النطق نهائيا.

وعلى الفور قرر محمد رضا وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، والمستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تشريح جثمان المجنى عليه لمعرفة سبب الوفاة.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من وصول رائد محمد حسن العربى 3 سنوات إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، مصاب بارتجاج فى المخ وأثار تعدى على الوجه والرأس.