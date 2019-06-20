سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 02:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الممثل الأمريكى لشئون إيران يصل البحرين غدا ضمن جولة شرق أوسطية

الخميس، 20 يونيو 2019 01:42 م
الممثل الأمريكى لشئون إيران يصل البحرين غدا ضمن جولة شرق أوسطية براين هوك
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يصل الى البحرين غدا الجمعة الممثل الامريكى الخاص لشؤون إيران المستشار الاعلى لوزير الخارجية براين هوك وذلك ضمن جولة شرق اوسطية تشمل السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

ومن المقرر ان يناقش هوك فى اجتماعاته مع الجانب البحرينى العدوان الايرانى الإقليمى وهجماتها الاخيرة على ناقلتى نفط فى خليج عدن.

 

وقالت الخارجية الأمريكية: "سيعقد اجتماعات ثنائية فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والمملكة البحرينية. وسيناقش المبعوث الخاص هوك، العدوان الإيرانى فى المنطقة، بما فى ذلك الهجمات الأخيرة على ناقلتين نفطيتين فى خليج عمان

كما سيشارك هوك - وفق الخارجية الامريكية - معلومات استخباراتية أمريكية اضافية ضمن مجموعة من التهديدات والأنشطة التى تشكلها ايران على المنطقة حاليآ.

 

وقال هوك قبيل مغادرته الولايات المتحدة " ان الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركاءنا فى المنطقة لصون حرية الملاحة وردع تهديدات ايران للتجارة والشحن الدوليين.

كما من المقرر ان يسافر هوك الى أوروبا لاحقا لعقد اجتماعات مع الدول الاوروبية حيث من المقرر ان يجتمع فى باريس مع مسئولين أوروبيين لبحث المسائل المتعلقة بإيران.

 


براين هوك

ايران

الخليج

جولة

الشرق الاوسط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. من هو برايان هوك وكيف سيروض المارد الإيرانى فى 5 خطوات؟.. الصقر الأمريكى يمتلك خبرة فى السياسة الإيرانية.. يعمل على عزل إيران اقتصاديا ومتابعة التطبيق الصارم للعقوبات وتصفير صادرات طهران النفطية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:00 ص

فى الذكرى الـ65 للانقلاب على رئيس وزراء إيران.. فريق "بريان هوك" الأمريكى لتقويض طهران يربك حسابات الداخل.. جواد ظريف: تكرار مؤامرة إسقاط "مصدق"..ودعوة روحانى لإعادة بناء جسر مفاوضات مع ترامب تثير غضب المتشددين

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:00 م

براين هوك لـ"اليوم السابع": الاتفاق النووى ضلل الناس والباليستي وعدوان إيران أكبر تهديد

السبت، 01 يونيو 2019 12:47 ص

مسئول أمريكى: إيران أنفقت 16 مليار دولار للعبث فى سوريا والعراق واليمن والشعب الإيرانى يعانى من الفقر والقمع والفساد.. براين هوك: 12 مطلبا أبرزها وقف تطوير برنامجها النووى ودعم الجماعات الإرهابية والحوثيين

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:05 ص

تعيين براين هوك ممثلا خاصا للولايات المتحدة بشأن ملف إيران

الخميس، 16 أغسطس 2018 10:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة