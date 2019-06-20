الممثل الأمريكى لشئون إيران يصل البحرين غدا ضمن جولة شرق أوسطية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

يصل الى البحرين غدا الجمعة الممثل الامريكى الخاص لشؤون إيران المستشار الاعلى لوزير الخارجية براين هوك وذلك ضمن جولة شرق اوسطية تشمل السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

ومن المقرر ان يناقش هوك فى اجتماعاته مع الجانب البحرينى العدوان الايرانى الإقليمى وهجماتها الاخيرة على ناقلتى نفط فى خليج عدن.

وقالت الخارجية الأمريكية: "سيعقد اجتماعات ثنائية فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والمملكة البحرينية. وسيناقش المبعوث الخاص هوك، العدوان الإيرانى فى المنطقة، بما فى ذلك الهجمات الأخيرة على ناقلتين نفطيتين فى خليج عمان"ئ

كما سيشارك هوك - وفق الخارجية الامريكية - معلومات استخباراتية أمريكية اضافية ضمن مجموعة من التهديدات والأنشطة التى تشكلها ايران على المنطقة حاليآ.

وقال هوك قبيل مغادرته الولايات المتحدة " ان الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركاءنا فى المنطقة لصون حرية الملاحة وردع تهديدات ايران للتجارة والشحن الدوليين.

كما من المقرر ان يسافر هوك الى أوروبا لاحقا لعقد اجتماعات مع الدول الاوروبية حيث من المقرر ان يجتمع فى باريس مع مسئولين أوروبيين لبحث المسائل المتعلقة بإيران.