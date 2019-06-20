المفتى: نجيب على الأسئلة والاستفسارات بـ 12 لغة مختلفة و4500 سؤال يومى

كتب محسن البديوى

قال مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، إن الافتاء تجيب على الأسئلة والاستفسارات بـ 12 لغة مختلفة، موضحًا أن الافتاء استقبلت ما يقرب من 4500 سؤالا يوميا خلال شهر رمضان الماضي.

وفى سياق آخر، قال مفتي الديار المصرية الدكتور شوقى علام، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر شاشة "DMC"، مساء اليوم الأربعاء، إن البعض أخذ الخطاب الإفتائى لحيز ضيق، مضيفا أن هناك مجموعات إرهابية سرقت حيز الإفتاء إلى غير ما جاء به الإسلام.

وأضاف أن الإسلام جاء لكى يعمر هذا الكون ويستقر الناس وذلك لا يمكن تحقيقه بخطاب يدعو الي الكراهية، لافتا إلى أن القرآن أكد على عمران الكون من خلال بث الناس في مناطق مختلفة.

وأشار المفتي، إلى أن يجب أن يكون هناك تعاون بين البشرية جمعاء للاستفادة من التجارب المختلفة، والفتوى مسئولية خطيرة والدين جاء لتعمير الكون وبناء الإنسان والنفس بشكل صحيح، لافتا إلى أن الفتوى أحد روافد بناء الإنسان والمجتمع ويجب أن تصدر من متخصص.

وشدد على ضرورة تعديل ثقافة المجتمع واللجوء للمتخصصين في كافة المجالات سواء في الطب أو الهندسة أو الفتوى.