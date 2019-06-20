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المحافظ يستعرض الخطة الاستثمارية ومقترحات تطوير "تعمير شمال سيناء"

الخميس، 20 يونيو 2019 04:45 م
المحافظ يستعرض الخطة الاستثمارية ومقترحات تطوير "تعمير شمال سيناء" محافظ شمال سيناء يستعرض الخطة الاستثمارية
شمال سيناء - محمد حسين

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استعرض اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مع رؤساء مجالس المدن وأعضاء الجهاز التنفيذى الخطة الاستثمارية، ومقترحات خطة منطقة تعمير شمال سيناء، بحضور عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد عبد الخالق مدير عام التخطيط، والمهندس حسام الشريف مدير التخطيط العمرانى، والمهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء.
 
وقال محافظ شمال سيناء، إنه يجب استكمال المشروعات فى مختلف المجالات، وتحديد الأولويات فى مشروعات الخطة الجديدة، مطالبا رؤساء مجالس المدن بعرض متطلبات ومقترحات كل مركز ومجلس مدينة من الخطة الاستثمارية الجديدة، وتوزيع المبالغ على القطاعات المختلفة ، وكذا خطة التعمير المقترحة.
 
ونوه المحافظ، إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بعدم توصيل الخدمات والمرافق للمنشآت غير المشطبة، مشيرا إلى منح مدة 6 شهور كمهلة لتشطيبها بعدها يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذا عدم منح التراخيص للبناء على أراضى غير مخططة ، وعدم إدخال أية مرافق أو خدمات إلا بعد التأكد من وقوعها داخل الحيز العمرانى للمحافظة، وألا تكون تحت ولاية جهة أخرى كزمام ترعة السلام ، وأن تتم المعاينة على الواقع .
 
وأكد المحافظ، على ضرورة الاستفادة من الخطة الحالية لتلافى أية سلبيات فى الخطة الجديدة، على مستوى مجالس المدن ومديريات الخدمات.
 
واستعرض محمد عبد الخالق مدير عام إدارة التخطيط الخطة الاستثمارية للمحافظة، التى يتم الانتهاء منها بمبلغ 205 ملايين جنيها، من بينها 199 مليون جنيها كتمويل من الخزانة العامة، و6 ملايين جنيها كتمويل ذاتى مشيرا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الخطة فى مختلف مراكز المحافظة، بلغت أكثر من 85 % كمشروعات منفذة فعليا، وأن مقترحات الخطة الجديدة تبلغ نحو 260 مليون جنيها ، وجارى مراجعتها .
 
واستعرض المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، مقترحات الخطة الاستثمارية لمنطقة تعمير شمال سيناء للعام المالى 2019 / 2020 حوالى 77 مليون جنيها، بخلاف مشروعات الاستكمال المتبقية من خطة العام الماضى .
 
ووجه المحافظ، الانتهاء من العشوائيات فى أسرع وقت، لموافاة صندوق العشوائيات بها .
 
وقال المهندس حسام الشريف مدير التخطيط العمرانى، أن الحصر الأولى كان باجمالى 22 منطقة على مستوى المحافظة ، وجارى إعادة تحديدها لاتخاذ اللازم بشأنها.
 
وحدد المحافظ، فترة 15 يوما لتقديم مجالس المدن مقترحاتها ومطالبها من الخطة الاستثمارية للمحافظة وخطة جهاز تعمير سيناء.

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