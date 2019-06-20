المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان: وصلنا للشخص المسبب لأحداث الاعتصام

كتب وكالات

أعلن نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن هناك أشخاص يرتدون زى قوات الدعم السريع، ألقى القبض عليها قبل أحداث فض الاعتصام.

وقال حميدتى خلال كلمة له اليوم الخميس، "وصلنا للشخص المسبب لأحداث الاعتصام"، وأضاف "لا داع للتأثير على عمل لجنة التحقيق".

وأوضح "قبل فض الاعتصام قبضنا على ضباط وأفراد يرتدون زى قوات الدعم السريع"، كما دعا حميدتى إلى "إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بإشراف المجتمع الدولى والاتحاد الأفريقى ليطمئنوا، ويكون الفيصل هو الصندوق".