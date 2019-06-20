المالية: حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية فى القانون الجديد للمشروعات الصغيرة

أحمد يعقوب

أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تحرص على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات خاصة فى ظل المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها بمصر فى مختلف القطاعات التى توفر فرصًا واعدة للاستثمار، وقد تم تطوير المظلة التشريعية؛ بما يضمن تحفيز الاستثمار، وتبسيط الإجراءات.

وجاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد من كوريا الجنوبية برئاسة كانغ هيون يون، نائب وزير الخارجية للشئون الاقتصادية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر.

قالت الوزارة إن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر؛ باعتبارها إحدى أدوات تعزيز نمو الاقتصاد الوطنى، التى توفر المزيد من فرص العمل، وتُسهم فى الحد من البطالة، لافتة إلى أن الحكومة تسعى لدمج المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر فى الاقتصاد الرسمى.

وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد للمشروعات المتوسطة، الصغيرة، ومتناهية الصغر، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا وأُحيل إلى مجلس النواب، يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تُسهم فى تحفيز القطاع غير الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمى، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات، الذى سيتم بدء العمل به اعتبارًا من العام المالى الجديد، يؤدى إلى زيادة الصادرات حيث يستهدف رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة، من خلال تطوير عمليات الشحن واللوجستيات، والتركيز على البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية.

وأشاد الوفد الكورى، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وما يشهده الاقتصاد المصرى من طفرة فى الأداء بشهادات دولية، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية بها فى ظل ما تشهده من نمو اقتصادى، واستعداد بلاده أيضًا لتوفير قروض ميسرة لتمويل المشروعات بقطاع النقل، وفقًا لأولويات الحكومة المصرية.

وأبدى الجانب الكورى، رغبة بلاده فى توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وكوريا الجنوبية، على غرار اتفاقية الاتحاد الأوربى؛ بما يُسهم فى توسيع النشاط الاستثمارى الكورى بمصر، وتشجيع صناعة السيارات الكورية.. بينما أكد وزير المالية أنه سيتم دراسة اقتراح توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وكوريا الجنوبية.

وأعرب الجانب الكورى، عن شكره وتقديره للدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لما يبذله من جهود إيجابية نحو تذليل أى عقبات أمام المستثمرين الأجانب فى مصر.