سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 11:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

اللسان مش بس للكلام.. اعرف استخداماته المختلفة وأهم مشاكله

الخميس، 20 يونيو 2019 10:00 م
اللسان مش بس للكلام.. اعرف استخداماته المختلفة وأهم مشاكله اللسان
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

اللسان عضلة فريدة من نوعها لأنها مرتبطة فقط بالعظام من طرف واحد سطحه يحتوي على حليمات نتوءات صغيرة بين الحليمات هي براعم الذوق له العديد من الاستخدامات وليس الكلام فقط، حسبما ذكر موقع " healthline".

استخدامات عديدة للسان  

 

تنظيف

 

- يساعدك على المضغ والبلع، عن طريق تحريك الطعام في فمك.

- يتيح لك تذوق النكهات المالحة والحلوة والمر.

- يساعدك في تشكيل الكلمة والكلام.

مشاكل تصيب اللسان تعرف عليها

 

اللسان-الابيض-1

 

- مرض القلاع.

- القروح .

- اللسان الجغرافي.

- تلف اللسان.

أسباب تلف الطبقة العليا للسان
 

- شرب أو أكل شيء في درجة حرارة عالية بما يكفي لحرقه.

- شرب أو تناول الطعام أو الحموضة شديدة الحموضة.

- شرب أو تناول الطعام الحار.

- فرك اللسان على الأسنان ذات السطح الحاد .

أعراض تنظرك بوجود مشاكل باللسان
 

- ارتفاع في درجة الحرارة.

- صعوبة بالغة في الشرب أو الأكل.

- ظهور قروح جديدة أكبر.

- ألم متكرر مستمر.

- تورم اللسان أو صعوبة في التنفس.

 


اللسان

مشاكل اللسان

استخدامات اللسان

امراض تصيب اللسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد .. أجمل الأهداف فى جميع نسخ أمم أفريقيا.. فيديو

شاهد .. أجمل الأهداف فى جميع نسخ أمم أفريقيا.. فيديو

شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة