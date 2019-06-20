اللسان مش بس للكلام.. اعرف استخداماته المختلفة وأهم مشاكله

كتبت هند عادل

اللسان عضلة فريدة من نوعها لأنها مرتبطة فقط بالعظام من طرف واحد سطحه يحتوي على حليمات نتوءات صغيرة بين الحليمات هي براعم الذوق له العديد من الاستخدامات وليس الكلام فقط، حسبما ذكر موقع " healthline".

استخدامات عديدة للسان

- يساعدك على المضغ والبلع، عن طريق تحريك الطعام في فمك.

- يتيح لك تذوق النكهات المالحة والحلوة والمر.

- يساعدك في تشكيل الكلمة والكلام.

مشاكل تصيب اللسان تعرف عليها

- مرض القلاع.

- القروح .

- اللسان الجغرافي.

- تلف اللسان.

أسباب تلف الطبقة العليا للسان



- شرب أو أكل شيء في درجة حرارة عالية بما يكفي لحرقه.

- شرب أو تناول الطعام أو الحموضة شديدة الحموضة.

- شرب أو تناول الطعام الحار.

- فرك اللسان على الأسنان ذات السطح الحاد .

أعراض تنظرك بوجود مشاكل باللسان



- ارتفاع في درجة الحرارة.

- صعوبة بالغة في الشرب أو الأكل.

- ظهور قروح جديدة أكبر.

- ألم متكرر مستمر.

- تورم اللسان أو صعوبة في التنفس.