الكهرباء تتابع إجراءات تأمين التيار لـ "استاد القاهرة" قبل بطولة أمم أفريقيا

كتبت رحمة رمضان

تتابع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عمليات تأمين التغذية الكهربائية لاستاد القاهرة، فى ضوء الاستعداد لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للعام 2019، والوقوف على آخر الاستعدادات التى اتخذتها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لانطلاق البطولة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 21 يوليو 2019 .

واطمأنت الوزارة على الانتهاء من التجارب النهائية الخاصة بالتغذية الكهربائية من مصادرها الثلاث : الرئيسية والبديلة والإحتياطية، وتأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإدارى، وغرف خلع الملابس للفرق والحكام والملاعب الفرعية.

وأكدت الوزارة ضرورة جاهزية فريق العم، وتشكيل غرف عمليات مركزية وتجهيز فرق الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية في فترة إقامة البطولة ومراجعة مصادر التغذية، كما تم توزيع كشافات الإنارة لكل برج إنارة والأحمال الهامة بالملعب على أكثر من مصدر (ديزل + شبكة) للتغذية لضمان استمرارية الإضاءة الجيدة وكذا استمرارية التغذية الكهربائية لهذه الأحمال.