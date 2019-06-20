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القضاء اللبنانى يقضى بالسجن المؤبد بحق 16 إرهابيا فلسطينيا وسوريا

الخميس، 20 يونيو 2019 01:59 م
القضاء اللبنانى يقضى بالسجن المؤبد بحق 16 إرهابيا فلسطينيا وسوريا الشرطة اللبنانية ـ صورة أرشيفية
بيروت (أ ش أ)

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أصدرت محكمة عسكرية فى لبنان حكما بمعاقبة 16 إرهابيًا فلسطينيًا وسوريًا، وجميعهم هاربون، بالأشغال الشاقة المؤبدة؛ لإدانتهم بقيادة والانضمام إلى مجموعة إرهابية مسلحة وتنفيذ عمليات عدائية وجرائم إرهابية.

ويتصدر المحكوم عليهم فى القضية الإرهابي أسامة الشهابى والذي يعد واحدًا من أبرز قيادات تنظيم (القاعدة) الهاربين، وكان أميرًا لتنظيم (فتح الإسلام) الإرهابى فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين (جنوبى لبنان).


وأدانت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، الإرهابيين الهاربين بالانضمام إلى تنظيم إرهابي مسلح، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف النيل من سلطة الدولة اللبنانية وهيبتها، وارتكاب جرائم واعتداءات بحق المواطنين وممتلكاتهم، واستهداف مؤسسات الدولة اللبنانية بعمليات عدائية.


وسبق وأصدر القضاء العسكري عدة قرارات لإلقاء القبض على الإرهابي أسامة الشهابي، في قضايا إرهاب متعددة، في مقدمتها قيامه باستهداف قوات حفظ السلام الأممية العاملة فى الجنوب اللبناني (يونيفيل) بقنابل وعبوات ناسفة، وتجنيد أشخاص للقتال ضمن صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا خاصة تنظيم (جبهة النصرة) وقيامه بإطلاق صواريخ من داخل الأراضى اللبنانية.
 

 


لبنان

القضاء اللبنانى

الارهاب

تنظيم القاعده

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