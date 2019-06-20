القرفة والثلج والنعناع والزنجبيل هيخفف ألم الأسنان المزعج

كتبت هند عادل

آلم الأسنان مزعج للغاية يفقد الإنسان القدرة على التركيز أو ممارسة مهام عمله نتيجة للإصابة بالصداع وآلم بعظام الوجه وقد يصل الأمر لعدم القدرة على النوم أو تناول الطعام، وهناك الكثير من العلاجات الطبيعية التى تساعد على تخفيف آلم الأسنان لحين التوجه إلى الطبيب لمعرفة السبب وراء هذا الآلم، حسبما ذكر موقع "webmed".

تخلص من آلم الأسنان من الطبيعة



القرنفل

القرنفل من المواد المخدرة التى تخفف آلم الأسنان كما أنه مضاد قوى للالتهابات والجراثيم

أوراق الجوافة

تحتوي أوراق الجوافة على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات والبكتيريا كما أنها تعد من المسكنات التي تخفف من آلام الأسنان ويستخدم مغلى أوراق الجوافة كمضمضة لتخفيف حدة الآلم.



الملح والماء الدافئ

وهى من أقدم الطرق لعلاج آلام الأسنان ويلجأ لها الأطباء حيث يعمل الملح كمسكن قوى ومقاوم للبكتيري التي تسبب عدوى الأسنان كما أنها مطهر للفم ككل.





الثوم

للثوم العديد من الفوائد للتخلص السريع من ألم الأسنان لأنه يعمل على قتل البكتيريا كما أنه مضاد حيوي وله بعض الخصائص العلاجية الأخرى.

الثلج

الثلج يعتبر مخدرًا طبيعيًا ويعمل على تخدير النهايات العصبية للأسنان ويقلل تورم وانتفاخ الأعصاب.



الزنجبيل

من المسكنات الفعالة فى علاج الأسنان من خلال وضع الزنجبيل على الماء لتصبح عجينة ونضعها على المكان المصاب لمدة لا تقل عن ربع ساعة.





النعناع

يعمل على تسكين الآلام ويحتوى على خصائص مضادة للجراثيم والفيروسات القوية ومادة مخدرة للألم والتخلص من الرائحة الكريهة.