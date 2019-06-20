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القبض على 14 عاطلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة وذخائر بحملة أمنية بالعبور وقليوب

الخميس، 20 يونيو 2019 02:10 م
القبض على 14 عاطلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة وذخائر بحملة أمنية بالعبور وقليوب حمله امنيه -ارشيفه
القليوبية نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 14 عاطلا وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 14 عاطلا خلال حملة أمنية شملت اقسام الخانكة وبنها وقليوب والعبور وشبرا الخيمة، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 36 جرام من  الحشيش المخدر، و200 جرام من مخدر الهيروين، و40  قرص مخدر ومبالغ مالية، و3  قطع أسلحة نارية غير مرخصة والتحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
 
 

الخانكة

مخدرات متنوعة

تجار مخدرات

مباحث القليوبية

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