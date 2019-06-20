القبض على سائق قتل ابن زوجته بعد تعذيبه فى المنوفية

المنوفية _محمد فتحى

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية من ضبط سائق لقيامه بقتل ابن زوجته الذى لم يتعدى سن 3 سنوات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول الطفل رائد العربى 3 سنوات إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، مصاب بارتجاج فى المخ وأثار تعدى على الوجه والرأس و كسور بكامل الجسد.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم محمد أنور مفتش مباحث قسم ومركز شبين الكوم، والرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، لكشف مرتكب الواقعة.

وبسؤال نجلة شقيقة المتهم أكدت قيام حسنى .م . ح 30 عاما سائق ومقيم شبين الكوم، بالتعدى على نجل زوجته بالضرب وتعذيبه حتى فارق الحياة بسبب كره له الدائم له، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بسبب كره للطفل، وأنه قام بالتعدى عليه ولم يقصد قتله، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.