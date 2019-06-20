القابضة للصناعات الكيماوية تستهدف 25.4 مليار جنيه إيرادات العام المالى المقبل

كتب عبد الحليم سالم

تستهدف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال موازنة العام المالى 2019-2020 ،تحقيق 2.1 مليار جنيه إيرادات، مقابل تحقيق 2 مليار جنيه العام المالى الجارى.

كما تستهدف القابضة، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ، تحقيق صافى ربح يبلغ نحو 738 مليون جنيه ،مقابل صافى ربح يقدر ب 687 مليون جنيه العام المالى الجارى .

وقال المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية لـ" اليوم السابع"، إنه سيتم اليوم الخميس عقد الجمعية العامة للشركة القابضة برئاسة وزارة قطاع الأعمال العام ، لمناقشة موازنة العام المالى المقبل 2019-2020 ، لافتا أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تستهدف تحقيق إيرادات كلية تبلغ نحو 25.4 مليار جنيه بنسبة نمو 20% عن العام المالى الماضى.

أضاف أن صافى الأرباح المقدرة تصل لنحو 1.9 مليار جنيه خلال عام الموازنة .

وأشار أن الشركات من المتوقع تحقيق صادرات بنحو 3 مليارات جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه العام المالى الجارى .