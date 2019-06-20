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القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى الجديد يشارك فى اجتماعات حلف الأطلسى

الخميس، 20 يونيو 2019 10:19 ص
القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى الجديد يشارك فى اجتماعات حلف الأطلسى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
(رويترز)

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن وزير الجيش الأمريكي مارك إسبر الذي سيتولى منصب القائم بأعمال وزير الدفاع يوم الاثنين سيسافر إلى بروكسل الأسبوع المقبل للمشاركة فى اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسى.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء أن إسبر سيحل محل وزير الدفاع بالإنابة باتريك شاناهان، الذي سيتخلى عن منصبه بعد نشر تقارير إعلامية تتحدث عن عنف منزلي داخل عائلته.

وسيستمر شاناهان في المنصب حتى يتولى إسبر مقاليد الأمور يوم الاثنين. وقال ترامب للصحفيين يوم الثلاثاء إن من المرجح أن يكون إسبر هو مرشحه لقيادة الوزارة.

وقالت البنتاجون في بيان إن إسبر سيسافر في وقت لاحق من الأسبوع المقبل لحضور اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وقال البيان "سيكون التركيز في اجتماعاته على تعزيز التزام الولايات المتحدة بتقوية حلف شمال الأطلسي، وضمان مشاركة أكثر إنصافا للأعباء، وتعزيز استعداد حلف شمال الأطلسي ومعالجة قضايا الأمن الإقليمي".

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه الحلف من خلاف بين اثنين من اعضائه وهما الولايات المتحدة وتركيا بسبب قرار أنقرة شراء نظام دفاع جوي روسي.

وتقول واشنطن انها ستلغي بيع طائرات شبح من طراز إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن إلى تركيا إذا مضت قدما في خططها لشراء نظام إس-400 الروسي.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن بإمكان روسيا الحصول على معلومات مهمة حول خصائص التخفي التي تتمتع بها الطائرات إف-35، وهي الطائرات المقاتلة الأكثر تقدما في العالم. وتقول تركيا إنها تشتري نظام إس-400 لتغطية احتياجاتها الدفاعية مضيفة أن النظام لا يشكل أي تهديد للطائرات إف-35.

وكان ترامب أيضا على خلاف مع أعضاء حلف شمال الأطلسي الذين لم يلتزموا بإرشادات الإنفاق الدفاعي التي تبلغ اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 


حلف الأطلسى

وزارة الدفاع الامريكية

بروكسل

تركيا

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