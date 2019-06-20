الغرفة التجارية: تراجع الأسعار بسبب زيادة المحاصيل.. والمشمش بـ 5 جنيهات

كتب – إسلام سعيد

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الخضروات والفاكهة تشهد حالة من التراجع منذ بداية النصف الثانى الشهر الجارى، فيما عدا الليمون، والذى شهد ارتفاعات قبل أسبوعين، إلا أنها بدأت فى الانخفاض مرة أخرى.

وأضاف النجيب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البطاطس تسجل 3.5 جنيه للكيلو بالجملة، والطماطم تسجل تراجع كبير لتصبح ما بين جنيه إلى 1.5 جنيه، والبصل يسجل جنيهين فقط، والبذنجان سعره يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 جنيهات، الفلفل 1.5 إلى 2 جنيه.

وأشار إلى انخفاض سعر الفلفل الألوان ليسجل ما بين 3 إلى 6 جنيهات، والبامية من 9 إلى 11 جنيها وورق العنب يسجل ما بين 3 إلى 7 جنيهات، لافتا إلى أن الأصناف الثلاثة كانت شهدت ارتفاعات ملحوظة الشهر الماضى، إلا أنها تراجعت مع زيادة إنتاجية المحاصيل.

وفيما يتعلق بأسعار الليمون، أوضح أنه تراجع فى سوق الجملة ليسجل 25 إلى 30 جنيها للكيلو بسوق الجملة، ويصل للمستهلم ما بين 35 إلى 40 جنيها.

وفيما يعلق بأسعار الفاكهة، فإن سعر البطيخ تراجع إلى 10 جنيهات للبطيخة، والخوخ 3.5 جنيه للكيلو، و5 جنيهات لسعر المشمش، 2 إلى 5 جنيهات التفاح البلدى، 2 إلى 2.5 جنيه للكيلو للكنتالوب.