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العثور على جثة لسيدة مقتولة داخل شقتها بالمحلة

الخميس، 20 يونيو 2019 09:34 م
العثور على جثة لسيدة مقتولة داخل شقتها بالمحلة إسعاف - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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عثر أهالى منطقة منشية مبارك التابعة لمركز المحلة محافظة الغربية، على جثة لسيدة مقتولة داخل شقتها وسرقة مبلغ مالى من الشقة.
 
تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة، بالعثور على جثة سيدة مقتوله داخل منزلها، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، تحت اشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، قاده العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية والعقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث مركز المحلة.
 
وتبين من الفحص، أن الواقعه تم ارتكابها بغرض السرقة، بعد بعثره محتويات الشقة واختفاء مبلغ من المال، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الحادث وضبط الجناة.
 
 
 
 
 

 


مدير امن الغربيه

المحله

جثه مقتوله

اللواء طارق حسونه

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