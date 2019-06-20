العالم هذا الصباح.. ترامب يمنح الاقتصادى الأمريكى أرثر لافر وسام الحرية بالبيت الأبيض.. و20 مفقودا من قارب يقل مهاجرين عُثر عليه قبالة ساحل إسبانيا.. ومفوضة حقوقية أممية تصل فنزويلا لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان

كتب - بيشوى رمزى

شهد العالم هذا الصباح العديد من الأحداث الهامة، على رأسها قيام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بمنح أرثر لافر وسام الحرية، تكريما له على جهوده الكبيرة فى مجال الاقتصاد.

ترامب يمنح الاقتصادى الأمريكى أرثر لافر وسام الحرية بالبيت الأبيض

منح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاقتصادى الأمريكى أرثر لافر، وسام الحرية، وذلك تكريما له على جهوده الاقتصادية الكبيرة.

وقد تمت المراسم، اليوم الخميس، فى المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض، بحضور عدد من كبار المسئولين الأمريكيين.

وشغل لافر عضوية اللجنة الاستشارية للسياسات الاقتصادية الأمريكية فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريجان، بين عامى 1981 و1989.



الرئيس الأمريكى يلقى كلمة



الرئيس ترامب يوجه حديثه لأرثر لافر



ترامب أثناء إلقاء كلمته



ترامب مع العالم الاقتصادى الأمريكى



ترامب وأرثر



ترامب والعالم الاقتصادى أرثر لافر



ترامب ولافر



ترامب يتلقى تحية الحضور



ترامب يصافح أرثر



ترامب يصافح العالم الاقتصادى الأمريكى البارز



ترامب يلوح للحاضرين



ترامب يمنح أرثر لافر وسام الحرية



لافر بجوار نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس



مصافحة بين ترامب وأرثر لافر

20 مفقودا من قارب يقل مهاجرين عُثر عليه قبالة ساحل إسبانيا

تبحث خدمات الإنقاذ الإسبانية عن 20 مفقودا على الأقل من قارب للمهاجرين تقاذفته الأمواج عُثر عليه فى البحر المتوسط أمس الأربعاء بعدما أنقذت سفينة ركاب 27 آخرين كانوا على متنه.

وقالت خدمات الإنقاذ إنها تلقت بلاغا بفقدان هذا القارب أمس الثلاثاء وإن 49 شخصا كانوا على متنه عند انطلاقه من شمال شرق المغرب. وعثرت سفينة ركاب على القارب بعد ظهر اليوم الأربعاء وأنقذت 27 شخصا كانوا على متنه. ونُقل 6 منهم بواسطة هليكوبتر.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن عدد الوافدين بصورة غير مشروعة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفض من أكثر من مليون شخص فى عام 2015 إلى أكثر من 141 ألف شخص فى العام الماضى. وعبر أقل من 23 ألف لاجئ ومهاجر البحر إلى أوروبا حتى الآن هذا العام.



أزمة الهجرة تتفاقم



عدد من المهاجرين



موظفة تقوم بمساعدة المهاجرين



موظفو الصليب الأحمر يستقبلون أحد المصابين

مفوضة حقوقية أممية تصل فنزويلا لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان

وصلت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وذلك فى إطار المتابعة الدولية للأوضاع هناك.

ومن المقرر أن تستمر زيارة المفوضة الأممية 3 أيام، فى ظل انتقادات كبيرة من قبل العديد من المنظمات الحقوقية لأوضاع حقوق الإنسان فى كاراكاس، بسبب وجود عدد من السياسيين المعارضين لنظام الرئيس نيكولاس مادورو فى السجون.



المفوضة الأممية لدى وصولها كاراكاس



باشيليه تلوح لمستقبليها



باشيليه فى حديث مع مستقبليها



عدد من مسئولى فنزويلا فى استقبال المفوضة الأممية