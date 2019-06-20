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"الصحة" تؤكد: خطط تأمين مباريات كأس أمم أفريقيا طبقًا لمعايير الكاف

الخميس، 20 يونيو 2019 09:00 ص
"الصحة" تؤكد: خطط تأمين مباريات كأس أمم أفريقيا طبقًا لمعايير الكاف وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة وضع خطة تأمين طبى شامل، طبقاً للمعايير الطبية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، وذلك لجميع الاستادات والملاعب التى ستقام بها بطولة كأس الأمم الأفريقية فى مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل.

وقالت وزارة الصحة، إن هيئة الإسعاف خصصت سيارة مجهزة تتواجد على مدار 24 ساعة أمام كل الفنادق المقيم بها فرق المنتخبات.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تخصيص طاقم طبى وسيارة إسعاف، أثناء تدريب كل منتخب على أرضية الاستاد المخصص للتدريب.

وقد أجرت هيئة الإسعاف مناورة تدريبية بالقوى البشرية قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية فى إطار استعدادات الهيئة للتأمين الطبى لمباريات كأس الأمم الأفريقية مستخدمين أعلى التجهيزات والتقنيات الحديثة فى نقل ورعاية اللاعبين وفق مقاييس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".


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