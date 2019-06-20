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الشباب والرياضة تطلق فعاليات ملتقى الشباب الأفريقى لرواد الأعمال المجتمعية

الخميس، 20 يونيو 2019 05:28 م
الشباب والرياضة تطلق فعاليات ملتقى الشباب الأفريقى لرواد الأعمال المجتمعية الشباب والرياضة تطلق فعاليات ملتقى الشباب الأفريقى لرواد الأعمال المجتمعية
كتبت أسماء نصار

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أطلقت وزارة الشباب والرياضة ملتقى الشباب الأفريقى لرواد الأعمال المجتمعية، والذى يشمل إطلاق مسابقة بين الدول الأفريقية لأفضل مشروعات صغيرة يقدمها الشباب من أصحاب الأفكار والمشروعات المجتمعية وتدريبهم على استخدام تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات لتشجيعهم على العمل الحر، واختيار أفضل مشروعات تم تقديمها على مستوى الدول المشاركة.

ويشارك فى الملتقى خلال الفترة من 20 حتى 26 يونيو الجارى، دول تشاد، أريتريا، الأردن، فلسطين، جيبوتي، موريتانيا، غينيا، الصومال، السنغال، السودان، اوغندا ومصر، ويشارك بالفعاليات القادة الشباب وصناع التغيير المهتمين بأحداث تغيير فى مجتمعاتهم وخبراء من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية.

يستهدف الملتقى أصحاب الأفكار للمشروعات الريادية المجتمعية، التى تخدم المجتمع الأفريقى، وبناء قدرات الشباب فى مجال ريادة الأعمال والعمل الحر مع التركيز على تمكين فئات المجتمع من الفتيات وذوى الاحتياجات الخاصة، وتقديم حلول مختلفة تخدم المجتمع وتستخدم تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

ويأتى الملتقى فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي واختيار "أسوان عاصمة الشباب الأفريقى 2019" وفى ضوء الاهتمام العالمى بريادة الأعمال المجتمعية للفتيات ومالها من تأثير إيجابى على تنمية المجتمعات واهتمام الدول بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لرواد الاعمال المجتمعية الأفارقة.

 

 

 


الشباب والرياضة

الشباب الافريقى

رواد الاعمال المجتمعية

الدول الافريقية

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