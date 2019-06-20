الرئيسية أخبار عاجلة السيسى يعود إلى القاهرة بعد جولة أوروبية شملت بيلاروسيا ورومانيا الخميس، 20 يونيو 2019 07:46 م الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية شملت كلاً من بيلاروسيا ورومانيا. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي رئاسة الجمهورية الرئيس يعود الي ارض الوطن مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة السيسى لرئيس برلمان رومانيا: دعم استقرار الدول العربية يواجه الهجرة غير الشرعية الخميس، 20 يونيو 2019 05:32 م السيسى يبحث التعاون العسكرى والأمنى والتدريب مع رئيس أركان رومانيا الخميس، 20 يونيو 2019 05:28 م السيسى يلتقى رئيس "الشيوخ الرومانى"ويؤكد: الإرهاب يهدد استقرار العالم الخميس، 20 يونيو 2019 05:13 م السيسى يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية الخميس، 20 يونيو 2019 01:51 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو) بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو" فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو) إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019 أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا "اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019 المزيد من Trending Plus
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