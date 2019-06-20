السيسى يعود إلى القاهرة بعد جولة أوروبية شملت بيلاروسيا ورومانيا

كتب محمد الجالى

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية شملت كلاً من بيلاروسيا ورومانيا.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.