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السيسى يعود إلى القاهرة بعد جولة أوروبية شملت بيلاروسيا ورومانيا

الخميس، 20 يونيو 2019 07:46 م
السيسى يعود إلى القاهرة بعد جولة أوروبية شملت بيلاروسيا ورومانيا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى

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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية شملت كلاً من بيلاروسيا ورومانيا.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
 
 
 

السيسي

رئاسة الجمهورية

الرئيس يعود الي ارض الوطن

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