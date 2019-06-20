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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

الخميس، 20 يونيو 2019 09:55 ص
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير قطارات - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة اليوم الخميس على بعض خطوط الهيئة نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وهى كالتالي:
أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة
 
ثانياً : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-
 
-  القاهرة  / أسيوط مدة 30 دقيقة
أسيوط / أسوان مدة 30 دقيقة
 
ثالثاً : خط  بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة
 
رابعاً : خط  طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة
 
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين .
 
 
 
 
 

 


السكة الحديد

حركة القطارات

تاخر القطارات

توقف حركة القطارات

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