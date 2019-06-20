السجن 5 سنوات لمتهمين تسببوا فى وفاة 4 أثناء التنقيب عن الاثار

أصدرت محكمة جنايات بنها، حكمها بمعاقبة 4 متهمين تسببوا فى وفاة 4 آخرين عقب إقناعهم بالتنقيب عن الأثار بشبين القناطر، حيث قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات للمتهمين الأول والثانى، وقضت بمعاقبة الثالث والرابع بالسجن سنة مع الشغل وتغريمهم جميعا مبلغ نصف مليون.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهرهلال والمستشار زين العابدين عبد المنصف بدوى، والمستشار خالد على ابراهيم، و وكيل النيابة المستشار مصطفى سمير توفيق، وأمانة سر محمد فرحات.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من قسم شرطة شبين القناطر مفاده تلقيه بلاغا من أحد الأهالى بقيام مجموعة بالحفر داخل أحد المناطق الغير مصرح فيها قانونا بعمل أعمال الحفر والتنقيب.

بانتقال العميد يحيي راضي مدير المباحث الجنائية تين أن س ع ،ه.ع ،ا.ع ،م.ع، تسببوا فى وفاة 4 آخرون، وذلك حينما استقدموهم للحفر والنقيب عن الآثار مما تسبب فى إصابتهم التى أودت بحياتهم، على الفور تم القبض على المتهمين واستخراج جثث المتوفيين وأمرت النيابة بحبسهم وتم تحويلهم على المحكمة التى اصدرت قرارها السابق .