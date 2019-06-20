سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 10:58 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

السجن 5 سنوات لرجلين وسيدة لتعديهم على سيدة وابنتها بالشرقية

الخميس، 20 يونيو 2019 10:08 ص
السجن 5 سنوات لرجلين وسيدة لتعديهم على سيدة وابنتها بالشرقية محكمه -ارشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية بمعاقبة رجلين وسيدة بالسجن 5 سنوات لتعديهم على سيدة وابنتها بقرية الربعماية بالشرقية بسبب خلافات الجيرة.
 
صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.
 
تعود أحداث القضية رقم 36382 لسنة 2016 منيا القمح، لـ13 سبتمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد وصول "هالة.ع" لمستشفى منيا القمح، مصابة بكسور بالقدم، و"رانيا.إ" مصابة بكدمات وكسور، نتيجة التعدى عليهما بقطعة حديد وحجر.
 
وتبين من التحريات قيام كل من "عزت.إ" و"عايدة.خ" و"أمير.م" مقيمين الربعماية دائرة المركز، بالتعدى على المجنى عليهما أثناء سيرهما بالشارع العام بالقرية، بسبب خلافات الجيرة، وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

الشرقية

منيا القمح

قرية الربعماية

جنايات الزقازيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد شائعة وفاة خطاط مصحف المدينة.. تعرف على أهم معلومات عن السورى عثمان طه

بعد شائعة وفاة خطاط مصحف المدينة.. تعرف على أهم معلومات عن السورى عثمان طه

مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء غارمين.. سعودى يعفو عن قاتل شقيقه فى جدة

مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء غارمين.. سعودى يعفو عن قاتل شقيقه فى جدة

السجون تفرج عن 504 سجناء بعفو رئاسي وشرطي.. اعرف التفاصيل

السجون تفرج عن 504 سجناء بعفو رئاسي وشرطي.. اعرف التفاصيل

الروشتة القانونية للجماهير فى كأس الأمم الأفريقية.. حمل لافتة مسيئة داخل الاستاد "جريمة".. بيع تذاكر المباريات بالسوق السوداء يعرضك لـ"الحبس".. وقانونى يؤكد: الالتزام بالقواعد المرورية سر من أسرار نجاح البطولة

الروشتة القانونية للجماهير فى كأس الأمم الأفريقية.. حمل لافتة مسيئة داخل الاستاد "جريمة".. بيع تذاكر المباريات بالسوق السوداء يعرضك لـ"الحبس".. وقانونى يؤكد: الالتزام بالقواعد المرورية سر من أسرار نجاح البطولة

اتحاد المهندسين العرب يقر ميثاق مزاولة مهنة الهندسة بالوطن العربى

اتحاد المهندسين العرب يقر ميثاق مزاولة مهنة الهندسة بالوطن العربى

الإسكان: بدء تسليم 23 عمارة بـ"دار مصر" بدمياط الجديدة الأحد المقبل

الإسكان: بدء تسليم 23 عمارة بـ"دار مصر" بدمياط الجديدة الأحد المقبل

اعتقال لاجئ سورى خطط لمهاجمة كنيسة فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية

اعتقال لاجئ سورى خطط لمهاجمة كنيسة فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية

"ياسكاكر السكر" لــ رامى عياش وفيفى عبده يتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة

"ياسكاكر السكر" لــ رامى عياش وفيفى عبده يتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة

3 نجوم يزينون قائمة الايجيبشن ليج رغم مرور 13 عاما على كان 2006

3 نجوم يزينون قائمة الايجيبشن ليج رغم مرور 13 عاما على كان 2006

شاهد تعليق مفتى الجمهورية على الانتقادات الموجهة للشيخ الشعراوى

شاهد تعليق مفتى الجمهورية على الانتقادات الموجهة للشيخ الشعراوى

اللمسات النهائية لاستاد القاهرة والمناطق المحيطة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

اللمسات النهائية لاستاد القاهرة والمناطق المحيطة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

القوى السياسية المصرية لأردوغان: أنت تدعم الإرهاب وتصريحاتك عن بلادنا مرفوضة.. 40 حزبا: حديث الرئيس التركى عن مصر مرفوض وتدخل سافر فى الشئون الداخلية.. ونواب: تصرفاته مسرحية هزلية من أجل الشو الإعلامى

القوى السياسية المصرية لأردوغان: أنت تدعم الإرهاب وتصريحاتك عن بلادنا مرفوضة.. 40 حزبا: حديث الرئيس التركى عن مصر مرفوض وتدخل سافر فى الشئون الداخلية.. ونواب: تصرفاته مسرحية هزلية من أجل الشو الإعلامى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة