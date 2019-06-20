السجن 5 سنوات لرجلين وسيدة لتعديهم على سيدة وابنتها بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية بمعاقبة رجلين وسيدة بالسجن 5 سنوات لتعديهم على سيدة وابنتها بقرية الربعماية بالشرقية بسبب خلافات الجيرة.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 36382 لسنة 2016 منيا القمح، لـ13 سبتمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد وصول "هالة.ع" لمستشفى منيا القمح، مصابة بكسور بالقدم، و"رانيا.إ" مصابة بكدمات وكسور، نتيجة التعدى عليهما بقطعة حديد وحجر.

وتبين من التحريات قيام كل من "عزت.إ" و"عايدة.خ" و"أمير.م" مقيمين الربعماية دائرة المركز، بالتعدى على المجنى عليهما أثناء سيرهما بالشارع العام بالقرية، بسبب خلافات الجيرة، وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.