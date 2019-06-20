السجن 3 سنوات لـ 3 عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية بدون تراخيص فى المنوفية

المنوفية _محمد فتحى

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى،المستشار شريف كامل عادلى،المستشار علاء سمير حسن، المستشار محمد عبد العليم رضوان، بحبس كل من إيهاب.ع، ومسعد.ف، ومحمد.ا بالسجن 3 سنوات وذلك لحيازتهم أسلحة نارية بدون تراخيص بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم من ضبط ايهاب .ع، مسعد.ف، محمد.ا وذلك لحيازتهم أسلحة نارية بدون تراخيص بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.