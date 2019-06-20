السبت المقبل.. قافلة طبية بوحدة حاجر الرياينة غربى الأقصر تشمل 7 تخصصات

الأقصر – أحمد مرعى

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر،قافلة طبية يومى السبت والأحد، 22 و23 من يونيو الجارى،بوحدة الشهداء الصحية بحاجر الرياينة بمركز ومدينة أرمنت وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد،وكيل وزارة الصحة بالأقصر،فى بيان، إن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض فى تخصصات العظام والاسنان والأطفال والنساء والتوليد والباطنة والجلدية و الجراحة العامة ، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.