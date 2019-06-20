الرقابة على الصادرات: شطب أكثر من 2152 شركة مستوردة نهائيا لعدم توفيق أوضاعها

كتب إسلام سعيد

قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شطب أكثر من 2152 شركة مستوردة من سجلات المستوردين، نهائياً؛ لعدم توفيق أوضاعها، وفق قانون سجل المستوردين الجديد.

وقالت الهيئة، فى بيان لها، إنه طبقاً للقانون رقم (7) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (121) لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، والخاص بتوفيق الأوضاع لاستيفاء شروط القيد فى سجل المستوردين، قامت الهيئة بشطب الشركات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها.

وقال اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إنَّ الشركات التى تم شطبها لم تستجيب للضوابط الجديدة ولن يتم التعامل معها نهائياً.

وعلى جانب آخر، أوضح رئيس الهيئة لـ" اليوم السابع"، أن عملية تنقيح الشركات والشطب تتم بشكل دورى، ويتم الإعلان عنها بموقع الهيئة، لافتا إلى أن هذا الرقم ربما يكون أكبر من ذلك ومرشح للزيادة بشكل مستمر فى ظل مراجعة دورية للشركات.

وكشف اللواء إسماعيل جابر فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"عن توفيق أوضاع قرابة 44850 بطاقة استيرادية، مشيرا إلى أن الموعد الأخير لتوفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية كان 15 أغسطس 2018 .

وأكد أن القانون رقم 7 لسنة 2017 والخاص بتعديل أحكام القانون 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، سد ثغرة كبيرة فى عملية وجود شركات وهمية ويحدث حالة انضباط للاستيراد ويساهم فى القضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تمكنت من تقديم تسهيلات كبيرة لتوفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية، لنتمكن حتى الآن من توفيق أكثر من 44 ألف بطاقة من أصل قرابة 54 ألف بطاقة استيرادية.