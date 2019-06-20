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الرئيس التنفيذى: كوفبيك الكويتية تتطلع لاستحواذات لتعزيز إنتاج النفط والغاز

الخميس، 20 يونيو 2019 02:28 م
الرئيس التنفيذى: كوفبيك الكويتية تتطلع لاستحواذات لتعزيز إنتاج النفط والغاز نفط - ارشيفية
رويترز

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قال رئيس الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) إن الشركة تتطلع إلى عمليات استحواذ استراتيجية في فترة السنة ونصف السنة المقبلة، مع استهدافها تعزيز إنتاجها من النفط والغاز إلى 150 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بحلول 2020.

وقال الشيخ نواف الصباح الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة كوفبيك لرويترز إن الشركة التي تديرها الدولة ستركز على استكشاف النفط والغاز في دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وأستراليا.

وأضاف الشيخ نواف في مقابلة بمدينة الكويت "وصلنا حاليا إلى 120 ألف برميل من المكافئ النفطي (يوميا)، ونتوقع أن نقترب من 150 ألف برميل من المكافئ النفطي (يوميا) بفضل النمو الذاتي الذي نتوقعه في مشروعاتنا القائمة".

وتابع "نحتاج لاستحواذ استراتيجي أو اثنين في الأمد القريب لسد الفجوة والوصول إلى إنتاج مستدام عند 150 ألف برميل من المكافئ النفطي (يوميا)، إذا حصلنا على فرصة في ولاية قضائية جديدة تناسب استراتيجيتنا، فسننتهزها أيضا".

وأشار إلى أن الشركة تركز أيضا على تنمية أصولها الإنتاجية في مناطق مثل جنوب شرق آسيا وباكستان وكندا والنرويج.


النفط

البترول

الغاز

الشركة الكويتية

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