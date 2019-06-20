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الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمنزل فى بهتيم بشبرا الخيمة

الخميس، 20 يونيو 2019 04:00 ص
الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمنزل فى بهتيم بشبرا الخيمة سيارات الحماية المدنية
القليوبية-نيفين طه

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب فى منزل بمنطقة عزبة العرب ببهتيم التابعة لمدينة شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمنزل بمنطقة عزبة العرب ببهتيم التابعة لمدينة شبرا الخيمة.

على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتبين أن المنزل من طابق واحد وعلى مساحة 100 متر، وأن النيران أتت بسقف المنزل ومحتوياته وتم الدفع ب 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.


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