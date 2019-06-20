الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق بمزرعة فى قرية بدخلو دون إصابات

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، من السيطرة على حريق نشب فى مزراعة برسيم حجازى بمنطقة بئر 4 التابعة لقرية بدخلو فى مركز الداخلة، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه دون إصابات أو وفيات، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها الى النيابة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار أمنى، إلى اللواء محمد كمال سالم مدير امن الوادى الجديد، يفيد بنشوب حريق فى مزرعة برسيم حجازى ونخيل بمنطقة بئر 4 بقرية بدخل، وعلى الفور انتقلت وحدات الاطفاء إلى موقع الحريق، وجرت السيطرة عليه دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الى النيابة للتحقيق.