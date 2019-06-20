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الخارجية اليونانية: نشاط تركيا فى منطقة قبرص الاقتصادية غير قانونى

الخميس، 20 يونيو 2019 05:05 ص
الخارجية اليونانية: نشاط تركيا فى منطقة قبرص الاقتصادية غير قانونى مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون
أ ش أ

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قال وزير الخارجية اليونانى، يورجوس كاترونجالوس، خلال اتصال هاتفى مع مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، إن نشاط تركيا فى المنطقة الاقتصادية لقبرص غير شرعى.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن الخارجية اليونانية في بيان قولها إن كاترونجالوس وبولتون "بحثا قضايا الأمن ذات الاهتمام المشترك".
وطرح وزير الخارجية اليوناني على بولتون مسألة "نشاطات تركيا غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص وضرورة تعزيز الدعوة الواضحة للمجتمع الدولي إلى وقفها".
وكان مصدر أوروبي أعلن في بروكسل اليوم أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي سيكلفون المفوضية الأوروبية، خلال قمة الاتحاد التي تعقد في بروكسل غدا الخميس، بإعداد وعرض الإجراءات المزمع اتخاذها ضد تركيا ردًا على نشاطاتها غير الشرعية في منطقة قبرص الاقتصادية الخالصة.
وتنقب تركيا عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص في شرق مياه البحر الأبيض المتوسط. وأرسلت أنقرة التي ترفض الاعتراف بحدود منطقة قبرص الاقتصادية الخالصة سفينة التنقيب "فاتح" إلى مياه المنطقة، معلنة أن أعمال التنقيب ستستمر حتى يوم 3 سبتمبر القادم.


اليونان

تركيا

انتهاكات تركيا

قبرص

جون بولتون

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