الحكومة الكندية: ملتزمون بمكافحة العنف الجنسى فى حالات النزاع

أ ش أ

جددت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، إلتزامها بالعمل على القضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع والحروب.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند - في بيان مشترك مع وزير الدفاع هاريت سجان - "نقف اليوم إلى جانب كافة الناجين من العنف الجنسي في حالات النزاع، للتنديد بهذا السلوك غير المقبول والمطالبة بتقديم مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة إلى العدالة".

وأضاف الوزيران "نتعهد بمواصلة القيام بكل ما يمكننا فعله من أجل حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. تشكل مكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع عنصرا أساسيا في سياسة كندا الخارجية النسوية وفي خطة العمل الوطنية المخصصة للنساء والسلام والأمن. وستوصي سفيرة كندا المعينة مؤخرا لشؤون النساء والسلام والأمن بإجراءات يمكننا اتخاذها من أجل حماية حقوق النساء اللواتي يواجهن انعدام الأمن والعنف، وأيضا لتعزيز مشاركتهن الفعالة في جهودنا الإنسانية والتنموية وفي مجال إحلال الأمن والسلام حول العالم".