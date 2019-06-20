الجيش اليمنى: مقتل 22 حوثيا وإصابة 8 آخرين بمحافظتى تعز والضالع

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لقي 12 عنصراً من مليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم الخميس، جراء مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني شرق محافظة تعز.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن مصدر عسكري قوله إن الجيش تمكن من قتل 12 عنصرا من مليشيا الحوثي في اتجاه جولة القصر والمناطق المحيطة والتشريفات شرق تعز، كما تمكن من مهاجمة الخطوط الدفاعية للمليشيا في الجبهة الشرقية وتدمير عدد من الآليات العسكرية وأسر عنصرين حوثيين.

وفي سياق منفصل، لقي 10 عناصر من مليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب 8 آخرون، في كمين نفذه الجيش اليمني بجبهة مريس شمال محافظة الضالع.

وذكر الموقع أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا كانت تحاول التسلل باتجاه موقع "الخلل" و"الحمراء" شمال منطقة مريس، وباغتتها بهجوم مفاجئ، ما أسفر عن مقتل 10 عناصر وإصابة 8 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.