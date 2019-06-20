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الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات تلخص رحلة الامتحانات حتى الآن

الخميس، 20 يونيو 2019 04:00 ص
الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات تلخص رحلة الامتحانات حتى الآن امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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انتهى أول أسبوعين من ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2019، التى انطلقت 8 يونيو الجارى وتنتهى 3 يوليو القادم، "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات أبرز الأرقام فى رحلة الاختبارات حتى الآن. 
 
1- انتصفت الامتحانات أى انتهى 5 أيام من بدايتها ويتبقى 5 أيام أخرى بإجمالى أسبوعين.
2 - الطلاب أدوا امتحاناتهم فى 9 مواد دراسية. 
3- شملت العربى والدين والانجليزى والاقتصاد والإحصاء والأحياء والاستاتيكا والديناميكا والفلسفة والمنطق.
4- وصلت نسبة النجاح فى العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية إلى 96.5%.
5- بلغت نسبة النجاح فى العينة العشوائية لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 90.9%.
6- إجراء تعديل على نماذج إجابات العربى والإنجليزى والأحياء للغات. 
7- ضبط أكثر من 40 حالة غش باستخدام المحمول وتصوير أسئلة منذ انطلاق الامتحانات. 
8- الانطباع العام لأسئلة الامتحانات يغلب عليها الوضوح والسهولة.
9- رصد حالات لطلاب تحايلوا للهروب من صفر الثانوية العامة.
10- التصحيح مستمر طوال الوقت والتزام كبير بنموذج الإجابات. 

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