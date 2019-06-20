الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات تلخص رحلة الامتحانات حتى الآن

كتب محمود طه حسين

انتهى أول أسبوعين من ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2019، التى انطلقت 8 يونيو الجارى وتنتهى 3 يوليو القادم، "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات أبرز الأرقام فى رحلة الاختبارات حتى الآن.

1- انتصفت الامتحانات أى انتهى 5 أيام من بدايتها ويتبقى 5 أيام أخرى بإجمالى أسبوعين.

2 - الطلاب أدوا امتحاناتهم فى 9 مواد دراسية.

3- شملت العربى والدين والانجليزى والاقتصاد والإحصاء والأحياء والاستاتيكا والديناميكا والفلسفة والمنطق.

4- وصلت نسبة النجاح فى العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية إلى 96.5%.

5- بلغت نسبة النجاح فى العينة العشوائية لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 90.9%.

6- إجراء تعديل على نماذج إجابات العربى والإنجليزى والأحياء للغات.

7- ضبط أكثر من 40 حالة غش باستخدام المحمول وتصوير أسئلة منذ انطلاق الامتحانات.

8- الانطباع العام لأسئلة الامتحانات يغلب عليها الوضوح والسهولة.

9- رصد حالات لطلاب تحايلوا للهروب من صفر الثانوية العامة.

10- التصحيح مستمر طوال الوقت والتزام كبير بنموذج الإجابات.