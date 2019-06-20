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تطبيق الترقيات أول يوليو المقبل...

"التنظيم والإدارة" يطلق موقعًا لتعريف موظفى الدولة مدى استحقاقهم للترقية

الخميس، 20 يونيو 2019 06:18 م
"التنظيم والإدارة" يطلق موقعًا لتعريف موظفى الدولة مدى استحقاقهم للترقية الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة
كتبت- هبة حسام

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ترسيخا لقيم الشفافية والنزاهة فى الجهاز الإدارى للدولة، أطلق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ الموقع الإلكترونى http://promotion.caoa.gov.eg  للعاملين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية والتى يمثل قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، حتى يمكنهم من خلاله معرفة مدى استحقاقهم للترقية والمقرر تطبيقها فى 1 /7/ 2019.
 
وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قد أصدر القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
 
وقال الجهاز فى بيان له، اليوم الخميس، إنه يمكن للموظف من خلال هذا الموقع ايضاً معرفة المستوى الوظيفى المسكن عليه فى 2/11/2016 وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كما يحتوى الموقع على الضوابط العامة للترقية وكذلك الموانع التى تحيل دون الترقى. 
 
وأهاب الجهاز فى بيانه، بكافة الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية بتسوية أوضاع موظفيها قبل 30 يونيو الجارى.
 
وأضاف أنه تم إنشاء هذا التطبيق لمساعدة كافة الموظفين وكذلك الجهات الحكومية المختلفة على تطبيق قرار رئيس الجهاز رقم 65 لسنة 2019 الخاص بالترقية بمرور المدد البينية.
 
يذكر أن الدكتور صالح الشيخ كلف باختبار وتطبيق المنظومة على موظفى ديوان الجهاز للتأكد من جاهزيتها قبل اطلاقها للعاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وبالفعل تمكن موظفو الجهاز من معرفة موقفهم من الترقية بكل يسر ونجاح.

التنظيم والادارة

ترقية الموظفين

الجهاز الادارى

اخبار الاقتصاد

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