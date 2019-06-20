التموين: زيادة الإنتاج يرفع قيمة الجنيه و 8 مناطق لوجستية بنهاية العام

كتب محسن البديوى

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن زيادة الإنتاج يساعد على رفع قيمة الجنيه لاسيما مع زيادة معدل التصدير مما يزيد من الاحتياطي الأجنبي.

وكشف حسام الدين خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأسعار العالمية ثابتة بشكل كبير في الأسواق العالمية، موضحا أنه لا يمكن التحكم في السعر العالمي.

وأوضح أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين، أن شركتي قها وأدفينا للأغذية المحفوظة بصدد دمجهم في كيان اقتصادي واحد حتى تستطيع أن تنافس في الأسواق.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن مصر تعمل على بناء بنية تحتية للتجارة الداخلية تساعد على استقرار الأسعار حيث تم وضع حجر الأساس لإنشاء 8 مناطق لوجستية كمرحلة أولى وسيتم الانتهاء منها العام الحالي والعالم المقبل، كاشفا أن هناك توجه لزيادة معدل إنشاء المناطق اللوجستية في مختلف المحافظات التي تستخدم للتخزين والتجفيف والتعبئة.

وذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية في طريقها إلى الربح وسط خطة تطوير كاملة يتم تطبيقها، مضيفًا أن الجهاز الخاص بالشركة القابضة للصناعات الغذائية به عمالة زائدة، وبالتالي حركة التطوير ستكون بطيئة إلى حد ما.

وأضاف مساعد وزير التموين، أن المنافسة وتعدد المنافذ التجارية تصب في صالح السوق وقانون الاستثمار يحمي جميع الجنسيات طالما في إطار احترام الاتفاقية الدولية في مجال التجارة الخارجية.

وأوضح أيمن حسام الدين، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لضبط الأسواق والأسعار من ضمنها عدم ترك السلعة في تاجر التجزئية للتحكم في الأسعار وتركها للمنتج حتى يقوم بتحديد سعرها حيث تخرج فاتورة مدون عليها سعر بيع المستهلك مع إعلان الأسعار على الكيس أو العلبة.