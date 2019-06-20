التمثيل التجارى: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول الكوميسا بنسبة 34% عام 2018

كتب إسلام سعيد

أفاد أحدث تقرير عن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول تجمع الكوميسا - والذي أعده مكتب التمثيل التجاري في لوساكا برئاسة السكرتير الثان التجاري أحمد الديب - أن الصادرات المصري لدول التجمع سجلت 1.52 مليار دولار خلال عام 2018 بزيادة قيمتها 386 مليون دولار وبنسبة نمو 34% مقارنة بحجم الصادرات المصرية إلى الكوميسا عام 2017.

ومن أهم السلع المصرية التي شكلت أهم نسبة في زيادة قيمة الصادرات المصرية لدول الكوميسا خلال العام السابق كل من: اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 103 مليون دولار مقارنة بـ 65 مليون دولار خلال عام 2017، ثم منتجات المطاحن، الشعير، النشاء حبوب أو جذور أو درنات، الأينولين، الجلوتين بقيمة 91 مليون دولار مقارنة بـ46 مليون دولار خلال عام 2017، الملح، الكبريت، الأتربة والأحجار، المواد الجبسية، الجير والأسمنت بقيمة 77 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بـ 33 مليون دولار خلال عام ، وأخيرا الأسمدة بقيمة 57 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بـ 4 مليون دولار خلال عام 2017

ومن جانب آخر أشار التقرير إلى أن الواردات المصرية من دول الكوميسا عام 2018 بلغت نحو 792 مليون دولار بزيادة 287 مليون دولار مقارنة بحجم الواردات المصرية من الكوميسا عام 2017 والذي سجل آنذاك نحو 505 مليون دولار.

ومن أهم الواردات المصرية من الدول أعضاء هذا التجمع، البالغ عددهم 21 دولة، كل من: النحاس ومصنوعاته بقيمة 372 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بـ 186 مليون دولار خلال عام 2017، البن والشاي والبهارات والتوابل ومصنوعاتها بقيمة 271 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بـ 237 مليون دولار خلال عام 2017.

وبصفة عامة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا عام 2018 حوالي 2.31 مليار دولار بزيادة قدرها 673.5 مليون دولار وبنسبة زيادة 41% مقارنة بحجم التبادل التجاري عام 2017 والذي بلغ نحو 1.64 مليار دولار.

وبذلك فقد حقق الميزان التجاري فائضا لصالح مصر بلغ 730 مليون دولار، مسجلا زيادة 98.8 مليون دولار وبنسبة زيادة 15.6% مقارنة بفائض الميزان التجاري بين الدولتين في عام 2017 والذي بلغ نحو 631 مليون دولار.